В «Динамо» Мх ответили, может ли матч с «Балтикой» быть перенесён из-за наводнений

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил, может ли матч 23-го тура Мир РПЛ с «Балтикой» (5 апреля) быть перенесён из-за большого количества осадков.

«Третий день беспрерывно льёт дождь. Не сказать, что в большом количестве, но за время месячная норма осадков уже выпала. Из-за этого нами было принято решение отменить открытую тренировку. Мы её проведём, как только погода устаканится. Что касается общей обстановки по Махачкале и Каспийску, я ехал от базы — больших проблем не заметил. Есть ограничения, связанные с большим выпадением осадков, но не более. Наверное, есть вещи в каких-то местах, которые я не вижу глазами, но как очевидец критических ситуаций не видел. Проведению матча с «Балтикой» ничего не угрожает — игра только 5-го числа. По прогнозу, дождь через два дня заканчивается, так что всё будет хорошо», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

