Тренер «Спартака-2»: хотим, чтобы игроки к нам не возвращались — закреплялись в основе

Главный тренер «Спартака-2» Павел Фигон высказался о воспитанниках красно-белых, которые привлекаются к играм основной команды. В воскресенье, 22 марта, за основу дебютировал 16-летний вингер Павел Полех, выйдя на замену в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0).

— Пичиенко, Сорокин, Полех, Массалыга — будем ли мы видеть их в играх «Спартака-2»?

— Планировать что-то вдолгую невозможно, команды живут от недели к неделе. Кто-то травмировался, кто-то заболел — после этого начинается движение игроков внутри системы. Мы хотим, чтобы молодые игроки к нам не возвращались — закреплялись в основе и получали там игровое время.

Но при этом мы всегда готовы предоставить такое время любому игроку основы. Мы прекрасно понимаем свою роль в вертикали. Накануне старта сезона можно сказать, что Руслан Пичиенко с нами на постоянной основе. Восстановился Илья Помазун — и Руслан вернулся к нам, — сказал Фигон в интервью официальному сайту «Спартака».