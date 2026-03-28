Кирилл Глебов: Дивеев — лучший защитник России, ЦСКА потерял лидера на поле и в раздевалке

Нападающий сборной России и ЦСКА Кирилл Глебов высказался об обмене экс-защитника красно-синих Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду из «Зенита», который состоялся минувшей зимой.

«Не скажу, что обмен с «Зенитом» получился плохим. Лучо — отличный футболист, который ещё точно принесёт ЦСКА много голов и очков. Но Дивеев — лучший центральный защитник России. Это факт. С уходом такого футболиста команда теряет лидера в раздевалке и на поле. Но у нас есть молодые россияне и бразильцы, которые покажут свой уровень», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

