Тухель раскритиковал VAR после матча с Уругваем

Тухель раскритиковал VAR после матча с Уругваем
Тренер сборной Англии Томас Тухель подверг критике систему VAR после товарищеского матча с Уругваем, завершившегося вничью 1:1. На 81-й минуте защитник Бен Уайт открыл счёт, однако на 90+4-й минуте полузащитник Федерико Вальверде реализовал пенальти, восстановив равновесие.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
Англия
Окончен
1 : 1
Уругвай
1:0 Уайт – 81'     1:1 Вальверде – 90+4'    

«Я думаю, это очень сомнительный пенальти. Конечно, контакт был, но совершенно очевидно, что пытался сделать нападающий. Возможно, Бен [Уайт] тоже немного был жаден в этот момент, но отменить решение, когда судья ясно показал обеими руками, что он видел этот момент, но этого было недостаточно.

Когда решение было отменено, я был удивлён, что VAR вообще существует, потому что я думал, что он не работает, ведь подкат против Фила Фодена даже не был проверен, подкат против Нони [Мадуэке] тоже не был проверен. И тут вдруг проверили этот пункт. Ладно, в конце концов, что есть, то есть», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

Англия — Уругвай. Первое свидание со времён ЧМ-2014 в Бразилии
Англия — Уругвай. Первое свидание со времён ЧМ-2014 в Бразилии
