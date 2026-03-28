«Сити» готов включить четырёх игроков в сделку по покупке Тонали и Ливраменто — TEAMtalk

«Манчестер Сити» участвует в гонке за подписание полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали. Также «горожане» по-прежнему заинтересованы в крайнем защитнике «сорок» Валентино Ливраменто. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Манчестер Сити» готов предложить «Ньюкаслу» нескольких футболистов с целью заключить потенциальные сделки. Среди игроков, способных заинтересовать «сорок», называются вратарь Джеймс Траффорд, защитники Рико Льюис, Исса Каборе и Джума Ба.

Подчёркивается, что «Ньюкасл» оценивает трансфер Тонали в € 115 млн, что предполагает продолжение карьеры полузащитника в Англии, поскольку заинтересованные в нём итальянские клубы не смогут заплатить эту сумму.

