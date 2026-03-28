Тренер «Спартака-2» поделился деталями общения с Карседо и Кахигао на сборах

Главный тренер «Спартака-2» Павел Фигон поделился деталями поездки в расположение основной команды на сборы в ОАЭ по приглашению спортивного директора красно-белых Фрэнсиса Кахигао.

— Во время сборов вы на пару дней летали в ОАЭ в расположение основы. Расскажите об этой поездке.

— Спасибо за приглашение спортивному директору Фрэнсису Кахигао. Целью было познакомиться, посмотреть тренировочный процесс, обсудить систему Fast Track и молодых футболистов, которые близки к основному составу.

Поездка прошла продуктивно. Я увидел открытость главного тренера и всего коллектива первой команды. Какие-то детали подметил, и мы сразу же внедрили их в нашу работу, — сказал Фигон в интервью официальному сайту «Спартака».