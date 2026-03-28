Де Брёйне высказался о возможном исключении Лукаку из состава «Наполи»

Полузащитник «Наполи» и капитан сборной Бельгии Кевин Де Брёйне прокомментировал ситуацию с одноклубником и соотечественником Ромелу Лукаку. Ранее СМИ сообщали, что «Наполи» может исключить форварда из состава из-за решения тренироваться индивидуально во время паузы на матчи сборных и не возвращаться в расположение неаполитанской команды.

«Вокруг «Наполи» всегда много шума. Такие ситуации раздуваются до невероятных масштабов. Я не знаю всех подробностей того, что произошло между двумя сторонами. Но сезон для Ромелу выдался непростым. У него было несколько проблем, включая последнюю травму. Это плохо для всех, даже для Бельгии, потому что он нам нужен», — приводит слова Де Брёйне Il Napolista.

