Быстров — об Агкацеве: если мадридский «Реал» позовёт, тогда есть смысл уезжать

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказал мнение о карьере голкипера «Краснодара» и национальной команды Станислава Агкацева. В пятницу, 27 марта, россияне одержали победу над Никарагуа в товарищеском матче, который завершился со счётом 3:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3'     1:1 Асеведо – 16'     2:1 Тюкавин – 45+3'     3:1 Головин – 83'    
Удаления: нет / Рейес – 47'

«Агкацеву не стоит переходить в такие клубы, как «Монако». Он приносит пользу «Краснодару». Если его мадридский «Реал» позовёт, тогда есть смысл уезжать. Можно в Англию, в первые три команды. Смысл есть всегда уехать в топ-чемпионат. Но только в первую тройку. Мы уже видели, как наши в условные «Штутгарты» отъезжают. В прямом смысле отъезжают от футбола», — приводит слова Быстрова Legalbet.

Материалы по теме
Александр Мостовой: сборная России ничем не переигрывала Никарагуа
