Быстров — об Агкацеве: если мадридский «Реал» позовёт, тогда есть смысл уезжать

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказал мнение о карьере голкипера «Краснодара» и национальной команды Станислава Агкацева. В пятницу, 27 марта, россияне одержали победу над Никарагуа в товарищеском матче, который завершился со счётом 3:1.

«Агкацеву не стоит переходить в такие клубы, как «Монако». Он приносит пользу «Краснодару». Если его мадридский «Реал» позовёт, тогда есть смысл уезжать. Можно в Англию, в первые три команды. Смысл есть всегда уехать в топ-чемпионат. Но только в первую тройку. Мы уже видели, как наши в условные «Штутгарты» отъезжают. В прямом смысле отъезжают от футбола», — приводит слова Быстрова Legalbet.