«Это будет долго и болезненно». Журавель — об адаптации России после снятия бана

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался об уровне российских футболистов, а также оценил перспективы адаптации сборной к европейскому футболу после возможного снятия бана. Россия отстранена от международных турниров с февраля 2022-го.

«Насчёт футбольных скиллов — на уровне больших лиг, боюсь, даже лучшие наши игроки просто одни из. Потому что кругом рвущиеся в топ-лиги хорваты, сербы, уругвайцы, колумбийцы и так далее. Мы где-то в самом конце этой очереди.

Наверняка вы смотрели позавчера матчи отбора к ЧМ. Это был настоящий футбол. Конкурентный, темпераментный, крутой. Рано или поздно мы столкнёмся с драмой адаптации к тому футболу. Кажется, это будет долго и болезненно», — написал Журавель в телеграм-канале.