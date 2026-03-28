«Это будет долго и болезненно». Журавель — об адаптации России после снятия бана
Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался об уровне российских футболистов, а также оценил перспективы адаптации сборной к европейскому футболу после возможного снятия бана. Россия отстранена от международных турниров с февраля 2022-го.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3' 1:1 Асеведо – 16' 2:1 Тюкавин – 45+3' 3:1 Головин – 83'
Удаления: нет / Рейес – 47'
«Насчёт футбольных скиллов — на уровне больших лиг, боюсь, даже лучшие наши игроки просто одни из. Потому что кругом рвущиеся в топ-лиги хорваты, сербы, уругвайцы, колумбийцы и так далее. Мы где-то в самом конце этой очереди.
Наверняка вы смотрели позавчера матчи отбора к ЧМ. Это был настоящий футбол. Конкурентный, темпераментный, крутой. Рано или поздно мы столкнёмся с драмой адаптации к тому футболу. Кажется, это будет долго и болезненно», — написал Журавель в телеграм-канале.
