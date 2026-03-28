Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дэвид Бекхэм объяснил, почему Майкл Кэррик подходит «Манчестер Юнайтед»

Дэвид Бекхэм объяснил, почему Майкл Кэррик подходит «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм поделился мнением о главном тренере «красных дьяволов» Майкле Кэррике.

«Мне всегда нравился Майкл как тренер. В нём есть спокойствие. На бровке поля он ведёт себя элегантно, будь то празднование гола или проявление разочарования. Всё это важно для тренера. Он знает игроков и то, как должен играть «Манчестер Юнайтед». Как болельщик «Манчестер Юнайтед» я считаю, что это именно то, что нам было нужно», — приводит слова Бекхэма centredevils со ссылкой на talkSPORT на странице в социальной сети X.

Кэррик возглавил «Манчестер Юнайтед» 13 января. Контракт 44-летнего специалиста рассчитан до конца нынешнего сезона.

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android