Дэвид Бекхэм объяснил, почему Майкл Кэррик подходит «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм поделился мнением о главном тренере «красных дьяволов» Майкле Кэррике.

«Мне всегда нравился Майкл как тренер. В нём есть спокойствие. На бровке поля он ведёт себя элегантно, будь то празднование гола или проявление разочарования. Всё это важно для тренера. Он знает игроков и то, как должен играть «Манчестер Юнайтед». Как болельщик «Манчестер Юнайтед» я считаю, что это именно то, что нам было нужно», — приводит слова Бекхэма centredevils со ссылкой на talkSPORT на странице в социальной сети X.

Кэррик возглавил «Манчестер Юнайтед» 13 января. Контракт 44-летнего специалиста рассчитан до конца нынешнего сезона.

