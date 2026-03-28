Эрлинг Холанд признан самым ценным игроком «Манчестер Сити» по версии ESPN

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал самым ценным игроком клуба в текущем сезоне, согласно данным ESPN.

У норвежского форварда 37 голов и результативных передач во всех соревнованиях — показатель, который превосходит всех остальных игроков Премьер-лиги как минимум на 12.

ESPN составил список самых ценных футболистов топ-клубов АПЛ, учитывая как индивидуальные способности игроков, так и их роль в тактике команд. В исследовании рассматривались только те футболисты, которые провели не менее 900 минут в Премьер-лиге и Лиге чемпионов в этом сезоне.

В исследовании использовались данные аналитических порталов Opta и Gradient Sports.