«Барселона» может получить € 143 тыс. от ФИФА из-за травмы Рафиньи — Mundo Deportivo

Международной федерации футбола (ФИФА) придётся выплатить «Барселоне» компенсацию за травму нападающего Рафиньи, поскольку срок его восстановления превысит минимальные 28 дней отсутствия, необходимые по Программе защиты клубов. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В пятницу, 27 марта, «Барселона» сообщила о травме подколенного сухожилия правого бедра у Рафиньи. Подчёркивалось, что предполагаемый срок восстановления 29-летнего футболиста составит пять недель.

По информации источника, в случае, если Рафинья действительно вернётся на поле через пять недель (28-29 апреля), то каталонский клуб получит минимальную компенсацию в размере € 143 836. При этом данная сумма будет увеличиваться за каждый день отсутствия, превышающий эти пять недель.

