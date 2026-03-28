Кисляк отреагировал на отстранение Мойзеса и высказался о положении Челестини в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк ответил на вопрос об отстранении защитника команды Мойзеса от тренировок с основным составом, а также прокомментировал другие слухи о конфликтах швейцарского специалиста с игроками.

— Правильно понимаем, что информация о разногласиях игроков с главным тренером — фейк?

— 100%.

— Но ситуация с Мойзесом — это же правда. Как ты её оцениваешь?

— Она уже была оценена.

— Команда уже общалась с Фабио Челестини, чтобы Мойзес вернулся? Может быть, он принёс извинения?

— Честно говоря, не знаю про это ничего. Ни с ним, ни с Фабио я не общался.

— Но у тебя же есть своя позиция? Она в том, что даже лидер команды не может ставить себя выше остальных?

— Я поддерживаю клуб, который принял решение [по Мойзесу]. Оно всегда правильное. Есть такая поговорка: «Тренер всегда прав». С ним не спорят. Поэтому решение клуба — это решение клуба. Кто я такой, чтобы его комментировать? — сказал Кисляк в интервью «Спорт-экспрессу».