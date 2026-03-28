«Лейпциг» требует € 100 млн за вингера Диоманда, интересующего «Ливерпуль» и «МЮ» — Sky

«Лейпциг» намерен убедить крайнего нападающего Яна Диоманда остаться ещё на сезон. При этом клуб готовится рассмотреть крупные предложения о покупке 19-летнего вингера. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Филипп Хайнц на странице в социальной сети X.

По информации источника, «быки» оценивают Диоманда в € 100 млн и не планируют её снижать. В немецкой команде рассчитывают, что высокая цена может отпугнуть заинтересованные в нападающем клубы.

Ранее СМИ сообщали об интересе к ивуарийцу со стороны «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Диоманд принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Материалы по теме
«Ливерпуль» нацелен на приобретение двух вингеров летом после ухода Салаха — Хоукинс

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
