Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Кисляк оценил принципиальность игр ЦСКА и «Краснодара», сравнив их с дерби со «Спартаком»

Комментарии

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк объяснил, почему противостояние армейцев с «Краснодаром» стало настолько принципиальным для обеих команд в последние годы, а также сравнил накал в этих матчах с атмосферой дерби со «Спартаком».

— Почему вы с «Краснодаром» так сильно вскипаете, когда играете друг с другом?
— Наверное, наше противостояние всегда подогрето. В том числе и СМИ. Матчи получаются жёсткими. Прикольно, что такое противостояние есть. Думаю, что оно самое принципиальное.

— Сейчас это противостояние более горячее, чем со «Спартаком»?
— Понятно, что встречи со «Спартаком» — исторические. С «Краснодаром» пока нет такой истории. Но по накалу страстей с «Краснодаром» точно жаркое противостояние, — сказал Кисляк в интервью «Спорт-экспрессу».

Комментарии
