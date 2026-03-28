«Барселона» не верит, что Альварес окажет давление на «Атлетико» ради перехода — Marca

«Барселона» сохраняет интерес к нападающему мадридского «Атлетико» Хулиану Альваресу, однако сине-гранатовые не намерены прилагать чрезмерных усилий, чтобы подписать аргентинского футболиста. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в каталонском клубе уверены, что Альварес не будет оказывать давление на «матрасников» ради перехода. При этом указанная сумма отступных в контракте нападающего является «немыслимой» для «Барселоны».

В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Marca: «Атлетико» готов платить Альваресу более € 10 млн, чтобы он не ушёл в «Барселону»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

