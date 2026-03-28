Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вирц — о Карле: игрок высшего уровня. Нужно наслаждаться, что он немец и может нам помочь

Вирц — о Карле: игрок высшего уровня. Нужно наслаждаться, что он немец и может нам помочь
Комментарии

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Германии Флориан Вирц высказался об игре хавбека «Баварии» Ленарта Карла. В товарищеском матче, который состоялся 27 марта, сборная Германии одержала победу над Швейцарией со счётом 4:3. Вирц отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами. Карл вышел на поле на 62-й минуте встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
Швейцария
Окончен
3 : 4
Германия
1:0 Ндой – 17'     1:1 Та – 26'     2:1 Эмболо – 41'     2:2 Гнабри – 45+2'     2:3 Вирц – 61'     3:3 Монтейру – 79'     3:4 Вирц – 85'    

«Очень хорошее впечатление о [Карле]. Я впервые увидел его на тренировке на этой неделе, он игрок высшего уровня. С ним очень весело играть. Мы не хотим оказывать на него слишком большое давление, но в ближайшие годы мы будем получать от игры с ним много удовольствия. На просто нужно наслаждаться тем фактом, что он немец и может нам помочь», — приводит слова Вирца Bayern&Germany в соцсети Х.

«Пропущенные голы меня не беспокоят». Вирц — о товарищеском матче Германия — Швейцария
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android