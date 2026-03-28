Вирц — о Карле: игрок высшего уровня. Нужно наслаждаться, что он немец и может нам помочь
Поделиться
Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Германии Флориан Вирц высказался об игре хавбека «Баварии» Ленарта Карла. В товарищеском матче, который состоялся 27 марта, сборная Германии одержала победу над Швейцарией со счётом 4:3. Вирц отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами. Карл вышел на поле на 62-й минуте встречи.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
Швейцария
Окончен
3 : 4
Германия
1:0 Ндой – 17' 1:1 Та – 26' 2:1 Эмболо – 41' 2:2 Гнабри – 45+2' 2:3 Вирц – 61' 3:3 Монтейру – 79' 3:4 Вирц – 85'
«Очень хорошее впечатление о [Карле]. Я впервые увидел его на тренировке на этой неделе, он игрок высшего уровня. С ним очень весело играть. Мы не хотим оказывать на него слишком большое давление, но в ближайшие годы мы будем получать от игры с ним много удовольствия. На просто нужно наслаждаться тем фактом, что он немец и может нам помочь», — приводит слова Вирца Bayern&Germany в соцсети Х.
