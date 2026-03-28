Вирц — о Карле: игрок высшего уровня. Нужно наслаждаться, что он немец и может нам помочь

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Германии Флориан Вирц высказался об игре хавбека «Баварии» Ленарта Карла. В товарищеском матче, который состоялся 27 марта, сборная Германии одержала победу над Швейцарией со счётом 4:3. Вирц отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами. Карл вышел на поле на 62-й минуте встречи.

«Очень хорошее впечатление о [Карле]. Я впервые увидел его на тренировке на этой неделе, он игрок высшего уровня. С ним очень весело играть. Мы не хотим оказывать на него слишком большое давление, но в ближайшие годы мы будем получать от игры с ним много удовольствия. На просто нужно наслаждаться тем фактом, что он немец и может нам помочь», — приводит слова Вирца Bayern&Germany в соцсети Х.