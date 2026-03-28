Игрок «Балтики» Петров: конечно, Талалаев бы победил в бою с Челестини

Полузащитник «Балтики» Максим Петров высказался о конфликте главных тренеров Андрея Талалаева и Фабио Челестини в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором калининградцы одолели ЦСКА (1:0). Встреча завершилась массовой потасовкой с удалениями обоих специалистов.

— Шутили над Талалаевым после дисквалификации?

— Мы стараемся над ним не шутить. Он сказал, что штраф заплатил, а за эмоции извинился.

— Ты удивился всей ситуации? Сразу понял, что будет после того, как Талалаев выбил мяч?

— Нет, заварушки я не ожидал. Думал, что Кармо просто возьмёт другой мяч. Но, наверное, конфликт разгорелся, потому что это были последние минуты матча и эмоции.

— Многие начали предлагать бой на ринге между Талалаевым и Челестини. Если бы такой организовали, кто бы вывез?

— Вы думаете, я скажу, что вывез бы Челестини? (Смеётся.) Конечно, Талалаев бы победил, — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.