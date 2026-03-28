Киммих вошёл в топ-10 игроков по числу матчей за сборную Германии, до Крооса — семь встреч

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих вошёл в топ-10 футболистов по количеству сыгранных матчей за сборную Германии. Товарищеская встреча со Швейцарией (3:4) стала 107-й в национальной команде для 31-летнего футболиста.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
Швейцария
Окончен
3 : 4
Германия
1:0 Ндой – 17'     1:1 Та – 26'     2:1 Эмболо – 41'     2:2 Гнабри – 45+2'     2:3 Вирц – 61'     3:3 Монтейру – 79'     3:4 Вирц – 85'    

На девятой строчке находится экс-форвард Юрген Клинсман, проведший 108 матчей за сборную Германии. На восьмом месте расположился Филипп Лам (113), на седьмом — Тони Кроос (114).

Киммих дебютировал в составе взрослой сборной Германии в 2016 году. За 107 игр во всех турнирах полузащитник отметился 10 голами и 27 результативными передачами.

30 марта немецкая национальная команда проведёт товарищеский матч со сборной Кот-д'Ивуара.

