Тухель объяснил отсутствие Трента в составе сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал решение не вызывать защитника мадридского «Реала» Трента Александер-Арнольда в национальную команду.

«Это просто выбор. Спортивный выбор, сложный выбор, возможно, трудный выбор и, возможно, в какой-то степени несправедливый, но такие решения необходимо принимать. Выбор был сделан в пользу Бена Уайта, потому что я видел его игру здесь, в финале Кубка с «Манчестер Сити». Он играл в матче Лиги чемпионов, кажется, раньше, и сразу же вернулся к своей прежней форме. Это был шанс для меня встретиться с ним лично, чтобы увидеть, как он взаимодействует с командой.

Я думаю, я знаю, что Трент может нам дать, поэтому выбор был в пользу Бена — вызвать Бена, а Тино Ливраменто на правом фланге. Решил оставить тех ребят, которые хорошо показали себя на сборах в сентябре, октябре, ноябре. Им тоже нужна игровая практика.

Я знаю, что это вызывает шумиху, когда исключаешь из состава такого игрока, как Трент, и да, у нас был разговор. Я пытался объяснить ситуацию, но ему просто нужно смириться с этим», — приводит слова Тухеля The Tocuhline в соцсети Х.

Вчера, 27 марта, сборная Англии сыграла товарищеский матч с Уругваем (1:1).