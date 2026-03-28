«Бывает, мяч так полетел». Бевеев поддержал Сафонова после пропущенного гола

Защитник сборной России и «Балтики» Мингиян Бевеев поделился мнением о моменте с пропущенным голом Матвея Сафонова из-за пределов штрафной в товарищеском матче с Никарагуа (3:1). Ворота Сафонова поразил защитник Оскар Асеведо.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3'     1:1 Асеведо – 16'     2:1 Тюкавин – 45+3'     3:1 Головин – 83'    
Удаления: нет / Рейес – 47'

– Что произошло в моменте с голом в ворота Сафонова?
– Я не тренер вратарей, тут могу только поддержать Матвея, он большой футболист, играет в больших матчах и здесь просто дело случая. Бывает, мяч так полетел.

– Спрос на игрока Никарагуа Арану теперь вырастет? Он забил одному из лучших вратарей Европы.
– Если он ещё 100 раз так ударит с этой позиции, то забьёт максимум один, а то и 0. Там уже у Матвея будет 0 голов из 100, – приводит слова Бевеева Metaratings.

Видео: гол сборной Никарагуа в ворота Сафонова из-за пределов штрафной на 16-й минуте

Как Сафонов стал героем ФИФА:

