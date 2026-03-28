Бывший футболист «Спартака» Гаврилов перенёс операцию на сердце и находится в больнице

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов перенёс операцию на сердце и остаётся в больнице. Об этом рассказал сам 72-летний ветеран красно-белых.

«Я в больнице нахожусь, прохожу лечение. Это не связано с инсультом. Мне делали операцию на сердце, поставили стент. Есть операция, когда делают шунтирование, есть установка стента, есть и установка кардиостимулятора. Не знаю, как долго ещё буду в больнице, от врачей зависит», — сказал Гаврилов «Матч ТВ».

Юрий Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1986 год. Всего в активе экс-полузащитника 347 матчей за красно-белых, в которых он забил 115 мячей.