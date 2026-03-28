Голкипер Мартинес — об игре Аргентины: слава богу, мы не играли в Финалиссиме

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес раскритиковал игру национальной команды после победы над Мавританией в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу Аргентины, однако результат не смог скрыть разочарования в раздевалке действующих чемпионов мира.

«Это была одна из худших игр, которые мы провели, даже для товарищеского матча. Нам не хватало мужества, слава богу, мы не играли в Финалиссиме. Нам не хватало игры и скорости. Нам нужно немного больше мужества. Нам не хватало интенсивности, надёжности в обороне и уверенности в защите», — приводит слова Мартинеса Goal.

В Финалиссиме 2026 года Аргентина должна была сыграть с Испанией. Изначально матч планировался на 27 марта 2026 года в Катаре, однако 15 марта УЕФА объявил об отмене игры из-за угроз безопасности в связи с продолжающимся конфликтом между США и Израилем с Ираном и невозможностью договориться о переносе встречи.