Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА отреагировал на решение Вагнера Лава завершить карьеру в 41 год

Комментарии

ЦСКА в телеграм-канале отреагировал на завершение карьеры бывшим нападающим красно-синих Вагнером Лавом.

«Сегодня Вагнер Лав завершает профессиональную карьеру. Легенда ПФК ЦСКА принял решение уйти из футбола в 41 год.

В составе нашей команды Вагнер выиграл 15 трофеев, став вторым бомбардиром в истории клуба: на его счету 124 гола в 259 матчах.

Вагнер, спасибо за огромный вклад в великие победы нашего клуба и удачи в жизни!» — написано в сообщении ЦСКА.

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год и с зимы по лето 2013 года. В составе московского клуба бразилец трижды побеждал в чемпионате России, шесть раз становился обладателем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android