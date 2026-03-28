ЦСКА отреагировал на решение Вагнера Лава завершить карьеру в 41 год

ЦСКА в телеграм-канале отреагировал на завершение карьеры бывшим нападающим красно-синих Вагнером Лавом.

«Сегодня Вагнер Лав завершает профессиональную карьеру. Легенда ПФК ЦСКА принял решение уйти из футбола в 41 год.

В составе нашей команды Вагнер выиграл 15 трофеев, став вторым бомбардиром в истории клуба: на его счету 124 гола в 259 матчах.

Вагнер, спасибо за огромный вклад в великие победы нашего клуба и удачи в жизни!» — написано в сообщении ЦСКА.

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год и с зимы по лето 2013 года. В составе московского клуба бразилец трижды побеждал в чемпионате России, шесть раз становился обладателем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА.

