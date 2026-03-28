Экс-форвард «Реала» Хоселу может вернуться в Европу, заинтересован ряд клубов — Моретто

Бывший нападающий мадридского «Реала» Хоселу может вернуться в Европу. Как сообщает инсайдер Маттео Моретто в соцсети X, в услугах экс-форварда сборной Испании заинтересованы несколько клубов. Контракт футболиста с катарским клубом «Аль-Гарафа» истекает в конце сезона, после чего игрок станет свободным агентом.

Таким образом, победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе «Реала» может быть подписан любым клубом на бесплатной основе. По данным источника, в ближайшие недели Хоселу решит, каким будет следующий этап его карьеры.

В текущем сезоне Хоселу забил девять голов и оформил две результативные передачи в 22 матчах за клуб во всех турнирах.