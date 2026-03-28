Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Экс-форвард «Реала» Хоселу может вернуться в Европу, заинтересован ряд клубов — Моретто

Бывший нападающий мадридского «Реала» Хоселу может вернуться в Европу. Как сообщает инсайдер Маттео Моретто в соцсети X, в услугах экс-форварда сборной Испании заинтересованы несколько клубов. Контракт футболиста с катарским клубом «Аль-Гарафа» истекает в конце сезона, после чего игрок станет свободным агентом.

Таким образом, победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе «Реала» может быть подписан любым клубом на бесплатной основе. По данным источника, в ближайшие недели Хоселу решит, каким будет следующий этап его карьеры.

В текущем сезоне Хоселу забил девять голов и оформил две результативные передачи в 22 матчах за клуб во всех турнирах.

Материалы по теме
Самый запутанный трансфер зимы в РПЛ. Игрок застрял между Россией и Колумбией!
Самый запутанный трансфер зимы в РПЛ. Игрок застрял между Россией и Колумбией!
