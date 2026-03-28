Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Человек из «ПСЖ» приезжает». Мелкадзе отметил иной игровой уровень Головина и Сафонова

Комментарии

Нападающий сборной России и «Ахмата» Георгий Мелкадзе отметил игровой уровень полузащитника «Монако» Александра Головина и вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

— Вы провели время с Сафоновым и Головиным. Чувствуется, что это игроки другого уровня?
— Чувствуется, конечно. Человек из «ПСЖ» приезжает. Конечно, на тренировках это особенно проявляется.

— Вы спрашивали у Матвея или Александра по поводу их команд? Может, вам что-то было интересно узнать.
— Нет, по поводу футбола не интересовался у них, — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

Головин играет за «Монако» с лета 2018 года. Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года.

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android