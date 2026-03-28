«Человек из «ПСЖ» приезжает». Мелкадзе отметил иной игровой уровень Головина и Сафонова

Нападающий сборной России и «Ахмата» Георгий Мелкадзе отметил игровой уровень полузащитника «Монако» Александра Головина и вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

— Вы провели время с Сафоновым и Головиным. Чувствуется, что это игроки другого уровня?

— Чувствуется, конечно. Человек из «ПСЖ» приезжает. Конечно, на тренировках это особенно проявляется.

— Вы спрашивали у Матвея или Александра по поводу их команд? Может, вам что-то было интересно узнать.

— Нет, по поводу футбола не интересовался у них, — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

Головин играет за «Монако» с лета 2018 года. Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года.

