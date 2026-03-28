Мелёхин прокомментировал победу сборной России над Никарагуа

Защитник сборной России и «Ростова» Виктор Мелёхин прокомментировал итоги товарищеского матча с Никарагуа (3:1).

27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3'     1:1 Асеведо – 16'     2:1 Тюкавин – 45+3'     3:1 Головин – 83'    
Удаления: нет / Рейес – 47'

– Оцени первую часть сборов команды.
– Обычный, традиционный сбор национальной команды. Работаем, готовимся, в хороших условиях, положительная оценка. Плюс победа.

– По первому матчу мартовских сборов можно сказать, что с такими сборными есть смысл играть. Они умеют удивлять?
– Нынешний футбол такой, что плюс-минус все умеют играть, научились, понимают. Футбол изменился, любая команда может играть, – приводит слова Мелёхина Metaratings.

Следующий матч сборной России состоится 31 марта в Санкт-Петербурге. Команда сыграет с Мали. Начало встречи — в 20:00 мск.

