Мелёхин прокомментировал победу сборной России над Никарагуа
Поделиться
Защитник сборной России и «Ростова» Виктор Мелёхин прокомментировал итоги товарищеского матча с Никарагуа (3:1).
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3' 1:1 Асеведо – 16' 2:1 Тюкавин – 45+3' 3:1 Головин – 83'
Удаления: нет / Рейес – 47'
– Оцени первую часть сборов команды.
– Обычный, традиционный сбор национальной команды. Работаем, готовимся, в хороших условиях, положительная оценка. Плюс победа.
– По первому матчу мартовских сборов можно сказать, что с такими сборными есть смысл играть. Они умеют удивлять?
– Нынешний футбол такой, что плюс-минус все умеют играть, научились, понимают. Футбол изменился, любая команда может играть, – приводит слова Мелёхина Metaratings.
Следующий матч сборной России состоится 31 марта в Санкт-Петербурге. Команда сыграет с Мали. Начало встречи — в 20:00 мск.
31 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Мали
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
- 28 марта 2026
-
16:58
-
16:53
-
16:45
-
16:44
-
16:39
-
16:17
-
16:15
-
16:06
-
16:05
-
16:00
-
15:48
-
15:47
-
15:46
-
15:33
-
15:31
-
15:19
-
15:11
-
15:01
-
15:00
-
15:00
-
14:50
-
14:38
-
14:35
-
14:30
-
14:26
-
14:25
-
14:13
-
14:05
-
14:00
-
13:51
-
13:37
-
13:36
-
13:28
-
13:22
-
13:09