Мелёхин прокомментировал победу сборной России над Никарагуа

Защитник сборной России и «Ростова» Виктор Мелёхин прокомментировал итоги товарищеского матча с Никарагуа (3:1).

– Оцени первую часть сборов команды.

– Обычный, традиционный сбор национальной команды. Работаем, готовимся, в хороших условиях, положительная оценка. Плюс победа.

– По первому матчу мартовских сборов можно сказать, что с такими сборными есть смысл играть. Они умеют удивлять?

– Нынешний футбол такой, что плюс-минус все умеют играть, научились, понимают. Футбол изменился, любая команда может играть, – приводит слова Мелёхина Metaratings.

Следующий матч сборной России состоится 31 марта в Санкт-Петербурге. Команда сыграет с Мали. Начало встречи — в 20:00 мск.