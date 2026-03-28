Константин Тюкавин составил символическую сборную РПЛ без игроков «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин собрал символический состав из игроков Мир Российской Премьер-Лиги. Согласно условиям, форвард не мог включать в сборную себя и других футболистов бело-голубых.

Символическая сборная РПЛ без игроков «Динамо» по версии Константина Тюкавина:

Станислав Агкацев («Краснодар»), Мойзес (ЦСКА), Срджан Бабич («Спартак»), Густаво Мантуан, Нино, Вильмар Барриос (все — «Зенит»), Алексей Батраков («Локомотив»), Иван Обляков (ЦСКА), Андрей Мостовой, Максим Глушенков (оба — «Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»).

Видео с ответом Тюкавина можно посмотреть в телеграм-канале Фонбет Кубка России.