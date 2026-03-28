«Не тот уровень». Джеррард сомневается, что Боуэн сможет заменить Салаха в «Ливерпуле»

Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказал мнение, мог бы крайний нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн стать заменой для 33-летнего вингера Мохамеда Салаха, который покинет стан «красных» грядущим летом.

«Мне очень нравится Боуэн, и я считаю его игроком высокого уровня, но я не уверен, что он на уровне Салаха, чтобы заменить его», — приводит слова Джеррарда TNT Sports.

В нынешнем сезоне Боуэн принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

