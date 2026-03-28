Доминик Собослаи признан самым ценным игроком «Ливерпуля» по версии ESPN

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи стал самым ценным игроком клуба в текущем сезоне АПЛ, согласно данным ESPN.

На счету хавбека 20 результативных действий в этом сезоне, несмотря на то, что ему приходилось играть на разных позициях, включая правого защитника.

По мнению источника, Собослаи блестяще проявил себя во всех матчах сезона, неоднократно выручал команду невероятными голами со штрафных и виртуозным исполнением стандартных положений, очевидно, стал образцом для подражания и лидером в команде.

ESPN составил список самых ценных футболистов топ-клубов АПЛ, учитывая как индивидуальные способности игроков, так и их роль в тактике команд. В исследовании рассматривались только те футболисты, которые провели не менее 900 минут в Премьер-лиге и Лиге чемпионов в этом сезоне.

В исследовании использовались данные аналитических порталов Opta и Gradient Sports.

