Агент форварда «Хоффенхайма» Аслани подтвердил интерес «Барселоны» к игроку

Агент форварда «Хоффенхайма» Аслани подтвердил интерес «Барселоны» к игроку
Агент Айман Дахмани, представляющий интересы нападающего «Хоффенхайма» Фисника Аслани, прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к 23-летнему форварду.

«Интерес «Барселоны» к игроку по-прежнему сохраняется, каталонский клуб контактировал с ним», — приводит слова Дахмани Mundo Deportivo со ссылкой на Erem News.

Также агент Аслани сообщил, что нападающий покинет «Хоффенхайм» только в случае выплаты отступных. По данным различных СМИ, сумма отступных составляет € 25-29 млн.

В нынешнем сезоне Аслани принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме
«Барселона» не верит, что Альварес окажет давление на «Атлетико» ради перехода — Marca

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

