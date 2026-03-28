Агент форварда «Хоффенхайма» Аслани подтвердил интерес «Барселоны» к игроку

Агент Айман Дахмани, представляющий интересы нападающего «Хоффенхайма» Фисника Аслани, прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к 23-летнему форварду.

«Интерес «Барселоны» к игроку по-прежнему сохраняется, каталонский клуб контактировал с ним», — приводит слова Дахмани Mundo Deportivo со ссылкой на Erem News.

Также агент Аслани сообщил, что нападающий покинет «Хоффенхайм» только в случае выплаты отступных. По данным различных СМИ, сумма отступных составляет € 25-29 млн.

В нынешнем сезоне Аслани принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

