Сергей Кирьяков: на такие матчи, как с Никарагуа, сложно настраивать игроков

Российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался о победе сборной России над командой Никарагуа (3:1) в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.
«Фееричной игры не получилось. Кто-то говорит, что сенсация, но победа есть победа. На такие матчи тяжело настраивать и собирать игроков. В любое время было так. Неотборочные матчи так и протекают. Прекрасно понимаю, как тяжело настроить ребят в сборной, чтобы они всё выжили из себя. У всех идёт чемпионат — никто не забывает о клубных делах. Так что никаких эмоций — тренировочный матч», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Во втором своём матче в 2026 году сборная России встретится с национальной командой Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча запланирована на вторник, 31 марта.
- 28 марта 2026
-
16:58
-
16:53
-
16:45
-
16:44
-
16:39
-
16:17
-
16:15
-
16:06
-
16:05
-
16:00
-
15:48
-
15:47
-
15:46
-
15:33
-
15:31
-
15:19
-
15:11
-
15:01
-
15:00
-
15:00
-
14:50
-
14:38
-
14:35
-
14:30
-
14:26
-
14:25
-
14:13
-
14:05
-
14:00
-
13:51
-
13:37
-
13:36
-
13:28
-
13:22
-
13:09