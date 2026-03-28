Сергей Кирьяков: на такие матчи, как с Никарагуа, сложно настраивать игроков

Российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался о победе сборной России над командой Никарагуа (3:1) в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

«Фееричной игры не получилось. Кто-то говорит, что сенсация, но победа есть победа. На такие матчи тяжело настраивать и собирать игроков. В любое время было так. Неотборочные матчи так и протекают. Прекрасно понимаю, как тяжело настроить ребят в сборной, чтобы они всё выжили из себя. У всех идёт чемпионат — никто не забывает о клубных делах. Так что никаких эмоций — тренировочный матч», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Во втором своём матче в 2026 году сборная России встретится с национальной командой Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча запланирована на вторник, 31 марта.