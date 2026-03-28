«Здесь, ЦСКА — твой второй дом». Гинер обратился к Вагнеру, завершившему карьеру

Президент ЦСКА Евгений Гинер обратился к бывшему нападающему красно-синих Вагнеру Лаву, завершившему карьеру в возрасте 41 года.

«Вага, ну что, к сожалению, у любого спортсмена именно спортивная карьера когда-то заканчивается. У тебя это было долго, ты уже взрослый и провёл прекрасную жизнь. Ты был фантастическим игроком. Хочу, чтобы ты знал, здесь — твой второй дом. Мы всегда рады видеть и всегда будем рады, если будешь с клубом сотрудничать и работать.

Не думай, что плохо, когда вешаешь бутсы на гвоздик, всему своё время. Будь здоров, счастлив, пускай твоя семья всегда радуется тебе», — сказал Гинер в видео в телеграм-канале ЦСКА.

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год и с зимы по лето 2013 года. За этот период нападающий отметился 124 голами в 259 матчах. В составе московского клуба бразилец трижды побеждал в чемпионате России, шесть раз становился обладателем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА.

