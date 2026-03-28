Волга Ульяновск — Спартак Кострома, результат матча 28 марта 2026, счет 1:0, 26-й тур Первой лиги 2025/2026

Ульяновская «Волга» одержала победу над «Спартаком» из Костромы в матче 26-го тура
Завершился матч 26-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между ульяновской «Волгой» и «Спартаком» из Костромы. Команды играли на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Лапатухин из Москвы. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Россия — Лига PARI . 26-й тур
28 марта 2026, суббота. 15:00 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
1 : 0
Спартак Кс
Кострома
1:0 Фольмер – 33'    

Единственный гол в матче забил полузащитник «Волги» Кирилл Фольмер на 33-й минуте.

В минувшем туре команда из Ульяновска проиграла «Уфе» (1:2), а костромской клуб сыграл вничью с ярославским «Шинником» (1:1).

По состоянию на сегодняшний день «Волга» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 30 очков. «Спартак» с 38 очками располагается на четвёртой строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
За лицензией для РПЛ пошли 7 клубов, игрок «Урала-2» в СИЗО после убийства. Главное в ФНЛ
