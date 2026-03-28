Каземиро — о будущем в «Ман Юнайтед»: действительно верю, что решение принято

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Каземиро прокомментировал свою ситуацию с окончанием контракта с клубом из Манчестера после поражения Бразилии в товарищеском матче с Францией (1:2).

«Мне по-прежнему очень нравится [в Манчестере]. Считаю, что объявление сделано. Была огромная поддержка, которую мне оказали болельщики. Но я действительно верю, что решение принято. Сейчас наслаждаюсь жизнью. Думаю, эти [последние] игры в Манчестере будут непростыми [эмоциональными] моментами», — приводит слова Каземиро The Athletic.

Каземиро покинет «Манчестер Юнайтед» летом 2026 года по истечении срока контракта. Об этом было объявлено в январе 2026 года. Полузащитник подтвердил своё решение, указав, что считает объявление о своём будущем уже сделанным и верит, что это окончательное решение. Сообщалось, что в хавбеке заинтересованы «Интер Майами», «Лос-Анджелес Гэлакси» и саудовский «Аль-Иттихад».