Акинфеев обратился к экс-игроку ЦСКА Вагнеру Лаву, который объявил о завершении карьеры

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к экс-форварду армейцев Вагнеру Лаву. Ранее 41-летний бразилец объявил о завершении карьеры.

«Вага, привет! Ну, что сказать. Прочитал новость, что завершаешь карьеру. Конечно, всё это печально, но, как ты знаешь, время не щадит никого. Поэтому мы сейчас за 30 секунд вспомним все моменты, которые прожили. Тот момент, самый главный, наверное, в нашей карьере, 2004 год. С корабля на бал, с самолёта на старый стадион «Динамо». Тут же забил во втором тайме, выйдя на замену, гол «Нефтчи».

Мы прошли в Лигу чемпионов. Ну и, наверное, так пошёл такой светлый для нашей команды и, конечно же, для твоей карьеры. Потому что она неописуема. Не только я так могу сказать, но и все футболисты, которые с тобой играли, что ты настоящий лидер, голеадор. И за те мячи, которые забивал в ЦСКА, честно, я как капитан команды по сей день тебе очень благодарен», — сказал Акинфеев в обращении, опубликованном в социальной сети.