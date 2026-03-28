Магуайр раскритиковал судейство после подката Араухо под Фодена

Центральный защитник сборной Англии Гарри Магуайр подверг критике судейство в товарищеском матче с Уругваем (1:1), поскольку главный арбитр встречи Свен Яблонски не показал никакой карточки футболисту соперника Рональду Араухо за подкат на полузащитнике «трёх львов» Филипе Фодене. Игрок «Манчестер Сити» был заменён через пять минут после инцидента.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
Англия
Окончен
1 : 1
Уругвай
1:0 Уайт – 81'     1:1 Вальверде – 90+4'    

«Нельзя увидеть такой подкат и не показать красную карточку. До чемпионата мира осталось всего пару месяцев, а у нас есть судьи, которые допускают такие подкаты… Это разочаровывает», — приводит слова Магуайра AS.

Фоден покинул поле на 56-й минуте. Араухо отыграл всё время встречи.

