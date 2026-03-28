Кисляк: попробуйте сами выйти на поле и обыграть Никарагуа, сейчас нет слабых команд

Полузащитник сборной России Матвей Кисляк поделился эмоциями от победы в товарищеском матче с Никарагуа (3:1), а также обратился к ожидавшим разгрома в этой встрече.

27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3'     1:1 Асеведо – 16'     2:1 Тюкавин – 45+3'     3:1 Головин – 83'    
Удаления: нет / Рейес – 47'

«Эмоции от победы самые приятные — рад, что победили. Всегда приятно играть на таком стадионе, поддержка на матче была великолепной. Честно, уровень Никарагуа меня удивил, ожидал менее конкурентоспособного соперника.

Тем, кто ожидал разгрома в этом матче, могу сказать так: попробуйте сами выйти на поле и обыграть их. Все смотрят на рейтинги, но сейчас нет слабых сборных. Все умеют играть в футбол», — приводит слова Кисляка «РБ Спорт».

В матче с Никарагуа Кисляк вышел на поле на 67-й минуте.

31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

