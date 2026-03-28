«Зенит» — «Кайрат»: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 28 марта, состоится товарищеский матч, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и алма-атинский «Кайрат». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Зенит»: Москвичёв, Вега, Нино, А. Адамов, Караваев, Горшков, Михайлов, Ерохин, Джон Джон, Мостовой, Соболев.

«Кайрат»: Буч, Кургин, Африко, Мартынович, Касабулат, Нургалиев, Садыбеков, Глазер, Луиш Мата, Себальос, Эдмилсон.

Последний раз команды встречались в сентябре 2024 года. В той игре сине-бело-голубые одержали победу со счётом 4:3.

После 22 туров Мир РПЛ «Зенит» набрал 48 очков и занимает второе место. В нынешнем сезоне «Кайрат» принимал участие в Лиге чемпионов. После восьми туров общего этапа соревнования команда набрала одно очко и заняла 36-е место.