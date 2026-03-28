ЦСКА не попал в топ-5 команд РПЛ по ожидаемым голам после 22 туров

Московский ЦСКА не вошёл в пятёрку лучших команд Мир Российской Премьер-Лиги по ожидаемым голам (xG) после 22 туров. Об этом сообщает телеграм-канал РПЛ.

Лидером рейтинга стал «Краснодар», набравший 45,27 xG. Вслед за «быками» расположились «Зенит» (41 xG), «Локомотив» (40,67 xG), столичные «Динамо» (40,48 xG) и «Спартак» (36,11 xG).

На данный момент ЦСКА с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Возглавляет таблицу «Краснодар», набравший 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 48 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 44 очками. «Спартак» (38) и «Динамо» (30) занимают шестое и девятое места.

