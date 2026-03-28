«Зенит» — «Кайрат»: Нино вывел петербуржцев вперёд на 12-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором играют санкт-петербургский «Зенит» и алма-атинский «Кайрат». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На данный момент счёт 1:0 в пользу петербуржцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 12-й минуте Нино открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд.

Последний раз команды встречались в сентябре 2024 года. В той игре сине-бело-голубые одержали победу со счётом 4:3.

После 22 туров Мир РПЛ «Зенит» набрал 48 очков и занимает второе место. В нынешнем сезоне «Кайрат» принимал участие в Лиге чемпионов. После восьми туров общего этапа соревнования команда набрала одно очко и заняла 36-е место.