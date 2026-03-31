Косово — Турция: во сколько начало стыкового матча ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 31 марта, состоится финальный стыковой матч Пути С за право сыграть на чемпионате мира 2026 года между сборными Косова и Турции. Игра пройдёт на стадионе «Фадиль Вокри» в Приштине. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

На стадии полуфинала сборная Косова прошла Словакию (4:3). Турецкая национальная команда победила Румынию со счётом 1:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

