Видеообзор ничейного матча сборной Англии и Уругвая с голом Вальверде на 90+4-й минуте

В пятницу, 27 марта, завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Англии и Уругвая. Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Свен Яблонски из Германии. Матч закончился со счётом 1:1.

27 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
Англия
Окончен
1 : 1
Уругвай
1:0 Уайт – 81'     1:1 Вальверде – 90+4'    

На 81-й минуте гол забил защитник сборной Англии Бен Уайт. На 90+4-й минуте уругвайский полузащитник Федерико Вальверде сравнял счёт.

Права на трансляции подготовительных контрольных матчей перед ЧМ-2026 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Англия и Уругвай примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Английская национальная команда сыграет в группе L с Хорватией, Ганой и Панамой. Сборная Уругвая встретится с Испанией, Кабо-Верде и Саудовской Аравией в квартете H.

