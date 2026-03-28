«За всё время пребывания в «Спартаке» никого не убедил». Генич — о Ливае Гарсии

Известный спортивный комментатор Константин Генич высказался о нападающем московского «Спартака» Ливае Гарсии и игре форварда в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0).

«Опять будет поиск. Ну, мне кажется, Ливай не мог убедить одним матчем, даже несмотря на то, что у него хорошая есть серия, там по плюс-минус заработанных результативных очков, и здесь хороший гол забил. Но мне кажется, за всё время пребывания в «Спартаке» Ливай никого не убедил: ни меня, ни Корседо, ни Станковича, ни кого-то из руководства. Поэтому поиск будет продолжаться.

Вообще не уверен, что он на следующий матч выйдет в стартовом составе, вполне возможно, выйдет Угальде. Может быть, они опять выйдут без нападающих, может быть, они выйдут в два нападающих», — сказал Генич на YouTube-канале «О, Родной Футбол!»

В нынешнем сезоне Ливай Гарсия провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал три результативные передачи.