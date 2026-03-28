«Ювентус» хочет подписать полузащитника «Сассуоло» Исмаэля Коне — La Gazzetta dello Sport

Туринский «Ювентус» планирует усилиться полузащитником «Сассуоло» Исмаэлем Коне. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, «бьянконери» видят в этом игроке исполнителя, который смог бы усилить линию полузащиты уже сейчас. «Нероверди» оценивают футболиста в € 25-30 млн.

Исмаэль Коне является воспитанником канадского футбола. В послужном списке хавбека также есть «Монреаль Импэкт», «Уотфорд», «Марсель» и «Ренн». Кроме того, футболист выступает за сборную Канады. В 28 матчах нынешнего клубного сезона Коне забил пять голов.

«Ювентус» находится на пятом месте в турнирной таблице Серии А.