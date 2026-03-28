Видеообзор победы сборной Нидерландов над Норвегией в товарищеском матче

В пятницу, 27 марта, завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Нидерландов и Норвегии. Игра проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. В качестве главного арбитра встречи выступил Лоуренс Виссер из Бельгии. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

В середине первого тайма счёт открыл нападающий гостей Андреас Шельдеруп. На 35-й минуте защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк восстановил равновесие. На 51-й минуте полузащитник Тейани Рейндерс вывел «оранжевых» вперёд.

Нидерланды и Норвегия примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Нидерландская национальная команда сыграет в группе F с Японией, Тунисом и победителем пути B европейской квалификации. Сборная Норвегии встретится с Францией, Сенегалом и победителем пути 2 в межконтинентальных стыковых матчах в квартете I.