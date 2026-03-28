«Спартак» и «Краснодар» поделили очки в матче 3-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 3-го тура женской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались московский «Спартак» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Наиля Хасанова. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Счёт в матче открыла Арина Кадигроб. Защитница «Краснодара» отличилась на 36-й минуте. В конце первого тайма на 41-й минуте нападающая красно-белых Кира Петухова сравняла счёт.

На данный момент «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице женской Суперлиги, набрав семь очков. «Краснодар», в активе которого четыре очка, располагается на шестой строчке, при это чёрно-зелёные сыграли на матч меньше.