«Типичная история обиженного футболиста». Генич — о конфликте Мойзеса и Челестини

Известный спортивный комментатор Константин Генич высказался о конфликте защитника ЦСКА Мойзеса с главным тренером команды Фабио Челестини, который привёл к отстранению футболиста от тренировок с основным составом.

«Это абсолютно типичная история обиженного футболиста, расстроенного, раздражённого и тренера, тоже неудовлетворённого качеством [игры] и удалением игрока. Сейчас двухнедельная пауза как нельзя кстати. Думаю, инициатором, чтобы наладить взаимоотношения, 100% выступит клуб. Они соберут и Мойзеса, и Челестини и скажут: «Ребят, мы тут вместе решаем одну задачу. Давайте поодиночке друг к другу претензии предъявлять», — сказал Генич на YouTube-канале «О, родной футбол!»

