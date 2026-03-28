Эрос Рамазотти: Йылдыз хороший парень, вижу в нём упорство и целеустремлённость Дель Пьеро

Итальянский певец Эрос Рамазотти, который является болельщиком туринского «Ювентуса», поделился воспоминаниями об игроках своей любимой команды, выступавших за неё в прошлом, а также назвал одного из лучших, по его мнению, футболистов в нынешнем составе.

— Вспоминается Виалли. Джанлука был таким забавным. К сожалению, он рано ушёл из жизни, но навсегда останется в моём сердце. В тот год, когда мы выиграли Лигу чемпионов, он всё снимал на камеру. Столько историй…

У меня до сих пор мурашки по коже, когда я вспоминаю матчи с участием Дель Пьеро и другими игроками в грязи, как будто это дети играют во дворе. Тех мастеров невозможно сравнивать с некоторыми из сегодняшних посредственных игроков, которые много зарабатывают и при этом невероятно смешны. Я даже видел Зидана в грязи — настоящее зрелище. Такого, как Зизу, больше никогда не будет — много мастерства и силы.

— Теперь символом «Ювентуса» является Кенан Йылдыз. Видите ли вы в нём нового Дель Пьеро?

— Время от времени я пишу Кенане. Он хороший парень, вижу в нём упорство и целеустремлённость Дель Пьеро, качества, которых всё больше не хватает молодым игрокам. У Але и Кенана разные стили игры, но они одинаково стремятся к цели. «Ювентусу» не помешало бы иметь команду из 11 таких игроков как Йылдыз, — приводит слова Рамазотти La Gazzetta dello Sport.