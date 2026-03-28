Эрос Рамазотти: я знаком с Лучано Спаллетти, с тех пор как он тренировал «Зенит»

Итальянский певец Эрос Рамазотти, который является болельщиком туринского «Ювентуса», высказался о нынешнем главном тренере команды Лучано Спаллетти.

«Я знаком с Лучано с тех пор, как он тренировал «Зенит» в Санкт-Петербурге и приходил на мои концерты в России. Мы время от времени общаемся. Он творит чудеса: не забывайте, насколько разобранным был «Ювентус» в октябре, когда он только пришёл. У команды теперь есть своя индивидуальность, но до полного восстановления ещё далеко», — приводит слова Рамазотти La Gazzetta dello Sport.

«Ювентус» находится на пятом месте в турнирной таблице итальянской Серии А.

Комментарии
